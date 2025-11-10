إعلان

وكيل أول مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالجيزة

كتب : نشأت علي

11:05 ص 10/11/2025

المستشار أحمد سعدالدين

أدلى المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، اليوم الاثنين وذلك بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة الثانوية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.


وأكد وكيل أول مجلس النواب، عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلي أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يمثل حقاً دستورياً وواجباً وطنياً أصيلاً، ويعبر عن وعي وإدراك الناخبين بالمسؤولية الوطنية في اختيار أفضل من يمثلهم تحت قبة البرلمان.


وأشاد المستشار أحمد سعد الدين بتيسير إجراءات العملية الانتخابية على المواطنين، موجها التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات لحسن تنظيمها وإدارتها للعملية الانتخابية بالخارج والداخل مثمنا جهودها الحثيثية للخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية.

