دفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بفرق فنية متخصصة ووحدات ديزل احتياطية في محيط لجان انتخابات مجلس النواب على مستوى الجمهورية، لضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال أيام التصويت وعدم تأثر العملية الانتخابية بأي انقطاعات مفاجئة في التيار.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الوزارة أعدت خطة طوارئ متكاملة تشمل انتشار فرق فنية في نطاق كل لجنة انتخابية، مع تخصيص سيارات مجهزة للتدخل السريع في حالات الطوارئ، مؤكدًا أن جميع شركات التوزيع تعمل بكامل طاقتها لتأمين التغذية الكهربائية في جميع المحافظات خلال فترة الانتخابات

وأكد على أهمية التواجد الميداني المستمر لفرق الصيانة والطوارئ بالقرب من اللجان والمقار الانتخابية، والتدخل الفوري في حال حدوث أي أعطال، مع التأكد من جاهزية وحدات الديزل الاحتياطية للتشغيل الفوري عند الحاجة.

ووجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع شركات توزيع الكهرباء، والتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية في الوزارة والمحافظات لمتابعة الموقف على مدار الساعة.

وأشار إلى أن شركات الكهرباء كثّفت المرور على شبكات الجهدين المتوسط والمنخفض المغذية للجان، ضمن خطة شاملة لتأمين التغذية الكهربائية خلال سير العملية الانتخابية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير أقصى درجات الدعم الفني لتيسير الإجراءات وضمان انتظام التصويت.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بوزارة الكهرباء تعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في شركات التوزيع، لمتابعة الأحمال الكهربائية ومعدلات الاستهلاك أولًا بأول، مع استقبال أي بلاغات والتعامل معها الفوري لضمان سير العملية الانتخابية دون انقطاع أو تأثر بالخدمة.