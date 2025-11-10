اليوم.. إجازة في هذه المدارس بسبب الانتخابات البرلمانية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم منح الطلاب إجازة رسمية في المدارس التي ستجرى بها الانتخابات البرلمانية فقط خلال أيام التصويت المقررة للمرحلة الأولى، على أن تستمر الدراسة بشكل طبيعي في باقي المدارس غير المخصصة كمقار للجان الانتخابية.

وكانت المدارس قامت بإخطار الطلاب الأسبوع الماضي بالمدراس التي ستجرى فيها انتخابات، والمدرسة ستكون إجازة خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المديريات التعليمية في المحافظات بتعزيز حالة الاستعداد في المدارس التي تم اختيارها كمقار للجان الانتخابية، مع التنسيق التام مع الجهات المعنية لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الناخبين خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وشددت الوزارة على مديري المديريات والإدارات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المباني والمنشآت المدرسية، بالإضافة إلى تسهيل عمل اللجان المشرفة على الانتخابات، وضمان جاهزية المرافق والخدمات داخل المدارس التي ستُستخدم خلال العملية الانتخابية.