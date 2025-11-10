تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

التموين تكشف عن مبادرة جديدة لتعويض انسحاب شركات الزيت الحر

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/11/9/2887766/

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن انسحاب شركات القطاع الخاص من مبادرة تثبيت أسعار الزيت الحر لا يعني انقطاع السلعة، بل يدفع الوزارة لتفعيل خطط بديلة فورية.

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الوزارة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الزيت المدعوم يغطي احتياجات المواطنين، وأن أي نقص في الزيت الحر سيتم تعويضه عبر آليات جديدة تضمن استقرار الأسعار والتوافر في الأسواق.

تحصين 80% من الماشية.. وزير الزراعة: اللحوم والثروة الحيوانية في مصر آمنة تمامًا

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/11/10/2887780/

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن اللحوم والثروة الحيوانية في مصر آمنة تمامًا.

وقال "فاروق"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة النهار، إن الحمى القلاعية موجودة منذ 50 عامًا بأنواع A وO وSAT2، مشيرًا إلى ظهور SAT1 الجديد مع توفير 8 ملايين جرعة لقاح.

نجل عبد الناصر لـ"ياسر جلال": "رواية إنزال قوات صاعقة جزائرية في التحرير غير صحيحة"

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/11/9/2887742/

علّق عبدالحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، على الجدل الذي أثير عقب تصريحات الفنان ياسر جلال في مهرجان وهران السينمائي، والتي قال فيها إن الجزائر أرسلت قوات صاعقة إلى ميدان التحرير لحماية المصريين بعد تهديد إسرائيل بشن هجوم عقب حرب 1967.

عمرو أديب: ألبس الجلابية بالمقلوب أو بالمعدول مش فارقة.. البطولات كلها محسومة للأهلي

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/11/9/2887737/

علق الإعلامي عمرو أديب على تتويج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه، عقب فوزه على منافسه الزمالك بهدفين مقابل لا سيء.

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر": "الأهلي بطل السوبر بإمكانيات وفلوس لا قبل لنا بها، الأهلي لعب بـ10 مهاجمين وجول، إحنا كنا بنلاعب فريق وحكم وفار ومعلق، الخطيب وياسين منصور شطار وبيعرفوا يجيبوا الفلوس من الهوا، واحنا مش عارفين ندفع مرتبات العاملين"

أحمد موسى: مصر الخامس عالميا فى إنتاج الثوريوم النادر

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/11/9/2887729/

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن دول العالم تتنافس من أجل الحصول على المعادن الثمينة والنادرة، وعددها 13 عنصرًا وأحدها اسمه الثوريوم.

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد أن معدن الثوريوم مهم جدًا ومصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في امتلاكه خلف الهند، البرازيل، إستراليا، أمريكا، موضحًا أن ما يملكه العالم منه 6 ملايين طن.

وزير الزراعة يكشف حقيقة نفوق مزرعة مواشي بالمنيا بسبب الحمى القلاعية

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/11/9/2887713/

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحمى القلاعية في مصر تحت السيطرة التامة، نافيًا ما يتم تداوله حول نفوق أعداد كبيرة من الماشية.

وقال خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن": "إن الدولة تنفذ تحصينات منتظمة ضد المرض رغم وجوده في مصر منذ أكثر من 50 عاماً".