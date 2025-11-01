رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضيوف مصر والشعب المصري العظيم.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح المتحف المصري الكبير: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستهل كلمتي بالترحيب على أرض مصر، أقدم دولة في التاريخ".

وأضاف: "ألهمت مصر القديمة شعوب العالم قاطبة، معلنة أن صروح الحضارة تبنى بالسلام، واليوم ونحن نحتفل معًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، نكتب فصلًا جديدًا، من التاريخ والحاضر والمستقبل، فهذا أكبر متحف في العالم، مخصص لحضارة واحدة".