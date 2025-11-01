إعلان

الرئيس السيسي يرحب بحضور حفل افتتاح المتحف الكبير: "مصر أقدم دولة عرفها التاريخ"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

08:22 م 01/11/2025

الرئيس السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضيوف مصر والشعب المصري العظيم.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح المتحف المصري الكبير: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستهل كلمتي بالترحيب على أرض مصر، أقدم دولة في التاريخ".

وأضاف: "ألهمت مصر القديمة شعوب العالم قاطبة، معلنة أن صروح الحضارة تبنى بالسلام، واليوم ونحن نحتفل معًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، نكتب فصلًا جديدًا، من التاريخ والحاضر والمستقبل، فهذا أكبر متحف في العالم، مخصص لحضارة واحدة".

