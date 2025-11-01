الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد 2 نوفمبر 2025، ودرجات الحرارة والظواهر الجوية على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود غدًا طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الأحد، فتكون على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: 28-29

- السواحل الشمالية: 26-29

- شمال الصعيد: 31-33

- جنوب الصعيد: العظمى:38-39

وأشارت الأرصاد، إلى وجود شبورة مالية من (9:4 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما توجد فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية (قد يصاحب ذلك نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على بعض المناطق).

وأوضحت الهيئة، وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا وفي الساعات الأولى من يوم الاثنين على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تمتد إلى مناطق متفرقه من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وعلى مدينتي (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

