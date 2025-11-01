هل تعرضت توربينات سد النهضة لخلل؟.. خبير يكشف

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وحقيقة خلل توربينات السد الذي ينكره الجانب الإثيوبي.

وقال "شراقي"، في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، إن هناك جدل إثيوبي بشأن توقف توربينات سد النهضة ليس جديدا، وقد تم تركيب أول توربين فى فبراير 2022، والثانى فى أغسطس من نفس العام واثنين فى أغسطس 2024، وتعثر تشغيلهم جميعا بكفاءة طوال العام الماضى، وتأكد ذلك من خلال الصور الفضائية، وحجم مخزون البحيرة الذى ظل ثابتًا دون نقصان، ولم تعترف إثيوبيا بذلك بل ادعت طوال الوقت ان التوربينات تعمل بكفاءة، وكانت النتيجة أن بدأ موسم الأمطار الجديد والبحيرة شبه ممتلئة وازدادت حتى فاضت يوم الافتتاح فى التاسع من سبتمبر 2025 من أعلى الممر الأوسط، مع الاعلان بتركيب باقى الـ 13 توربين، واضطرت إثيوبيا لفتح 4 بوابات من المفيض العلوى وتصريف 500 - 750 مليون م3/يوم مما تسبب فى فيضان السودان.

وتابع:"الأقمار الصناعية تظهر عدم تشغيل جميع التوربينات حتى يوم الافتتاح، ويؤكد ذلك فتح 4 بوابات من المفيض العلوي انخفضت إلى بوابة واحدة مع انخفاض معدل الأمطار حاليًا إلى 150 - 200 مليون م3/يوم".

ولفت "شراقي"، إلى أن الأقمار الصناعية تظهر التوربينات وهى تعمل بوضوح كما فى صورة فبراير 2025 وتظهر فيها دوامات المياه المندفعة من التوربينات، كما توضح في 30 أكتوبر الجارى هدوء المياه تماما، تشغيل التوربينات أو توقفها لايهم مصر على الإطلاق لأن المياه جاية جاية فى جميع الأحوال، إن لم يكن من خلال التوربينات فسيكون من خلال بوابات المفيض كما يحدث منذ الافتتاح حتى الآن.

