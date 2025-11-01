مواهب القانون تعزف ألحان تراثية ومعاصرة بالأوبرا

كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلًا للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور محمد عبد الستار، وفصل القانون تدريب الدكتور صابر عبد الستار، وذلك في الثامنة مساء غداً الأحد 2 نوفمبر على المسرح الصغير.

يأتي الحفل استمراراً لبرامج وزارة الثقافة الخاصة بدعم واحتضان الواعدين ويضم نخبة من الحان الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة منها سألوني الناس، ليلة حب، لو على قلبي، على عش الحب، ميدلي عمرو دياب، قضية عم احمد، ألف ليلة و ليلة، على حسب وداد، بتونس بيك، إن راح منك يا عين، سيرة الحب، الحلوة، حيرت قلبي معاك، بحلم بيك، أنا فى انتظارك، سيدى وصالك، فى يوم و ليلة، فكروني، العيون السود.

يؤدي هذه الأعمال ميخائيل عاطف، مريم محمود، فرح صابر، فادي تامر، ميريت جمل، ريموندا نبيل، صبا أحمد، كارما أحمد، ليلة حازم، محمد محمود، أحمد ربيع، نرمين مجدى، بفنوتيا مايكل، جوفانى لوفا، عصام شحاتة، نرمين مجدى، داريم سليمان، صبا عدنان، هاجر هانى، مريم رزق، تمارة محمد، إيلاف وليد، مريم أحمد، سليم يسرى، جورى حسام، مودة أحمد، مريم عماد، محمود رزق، ياسر كراوية، محمد إمام، فيرونا عاطف، محمد سالم، فرح عمرو، ملك عمرو، جورج جون، محمود أحمد، رؤى سيد، نورهان عطية، إسراء محمد، كما يشارك بالعزف الدكتور صابر عبد الستار فى عمل سماعى بعنوان نفحات.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.