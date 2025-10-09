

أقلعت، قبل قليل، رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران، من مطار الملك محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة، وعلى متنها بعثة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، متجهة إلى مطار القاهرة الدولي.



يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه منتخب مصر في التأهل رسميًا إلى بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.



كانت أصدرت مصر للطيران بيانًا، أكدت فيه، أن بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تصل إلى مطار القاهرة الدولي في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، قادمة من مطار الملك محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة، على متن رحلة مصر للطيران الخاصة رقم MS3951، التي تُسيّرها الشركة بأحدث طائراتها من طراز A321neo.



ويأتي ذلك بعد فوز المنتخب المصري على نظيره منتخب جيبوتي في المباراة التي أقيمت بالمغرب، ما أهّله رسميًا إلى بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك، وسط فرحة كبيرة داخل صفوف البعثة والجماهير المصرية.



