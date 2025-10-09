مدبولي يحضر الجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة والعشرين لـ"الكوميسا"



شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية بالقمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، التي تنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الخميس، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بتجمع "الكوميسا"، ولفيف من كبار الضيوف والمسئولين.



تأتي مشاركة مصر هذا العام في القمة الرابعة والعشرين لتجمع دول "الكوميسا" في ظل حرص القيادة السياسية المصرية على دعم جهود دول تجمع "الكوميسا" لتحقيق التكامل الاقتصادي بما يرقى لتطلعات شعوب المنطقة في التنمية والتقدم والرخاء.



ويسعى تجمع "الكوميسا" لزيادة معدلات التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، ودعم دور القطاع الخاص.



كما تسعى دول "الكوميسا" بخطوات حثيثة نحو اتخاذ خطوات فاعلة بهدف تعزيز الروابط الاقتصاديّة بين الدول الأعضاء من ناحية، وتدعيم أواصر التعاون والتكامل الإقليمي بالقارة الأفريقيّة بمختلف تجمّعاتها الاقتصاديّة من ناحية أخرى.



وتسعى مصر لدعم علاقاتها التجارية مع دول القارة الأفريقيّة، بفضل عضويّتها الفاعلة في مختلف التجمّعات الاقتصاديّة الإقليمية والقارية، وعلى رأسها تجمع "الكوميسا".



