إعلان

مدبولي يحضر الجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة والعشرين لـ"الكوميسا"

كتب : محمد نصار

11:17 ص 09/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية بالقمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، التي تنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الخميس، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بتجمع "الكوميسا"، ولفيف من كبار الضيوف والمسئولين.


تأتي مشاركة مصر هذا العام في القمة الرابعة والعشرين لتجمع دول "الكوميسا" في ظل حرص القيادة السياسية المصرية على دعم جهود دول تجمع "الكوميسا" لتحقيق التكامل الاقتصادي بما يرقى لتطلعات شعوب المنطقة في التنمية والتقدم والرخاء.


ويسعى تجمع "الكوميسا" لزيادة معدلات التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، ودعم دور القطاع الخاص.


كما تسعى دول "الكوميسا" بخطوات حثيثة نحو اتخاذ خطوات فاعلة بهدف تعزيز الروابط الاقتصاديّة بين الدول الأعضاء من ناحية، وتدعيم أواصر التعاون والتكامل الإقليمي بالقارة الأفريقيّة بمختلف تجمّعاتها الاقتصاديّة من ناحية أخرى.


وتسعى مصر لدعم علاقاتها التجارية مع دول القارة الأفريقيّة، بفضل عضويّتها الفاعلة في مختلف التجمّعات الاقتصاديّة الإقليمية والقارية، وعلى رأسها تجمع "الكوميسا".


اقرأ أيضًا:


أجواء خريفية وشبورة تمتد حتى القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة طقس في ال6 أيام المقبلة


مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي "المصري السعودي"


اليوم.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الأدب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي الجلسة الافتتاحية الكوميسا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تسليم المحتجزين وإدخال المساعدات.. ما هي أهم بنود اتفاق غزة؟
يصل لقمة جديدة.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية التعاملات