أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر المتوقعة من يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 إلى الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.

وذكرت الهيئة، أن طقس الأيام المقبلة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطا للرياح.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس تشهد استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (28:26)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (30:28)، جنوب البلاد (38:30).

واشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه سيكون هناك طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب سيناء وجنوب البلادمعتدل الحرارة ليلاً.

وبينت أن حالة الطقس تشهد شبورة مائية من الساعه الرابعة إلي الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.