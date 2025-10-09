أعلن الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اتخاذ إجراءات صارمة بعد اكتشاف قبول ثمانية طلاب دون استيفاء الحد الأدنى المطلوب لمجموع القبول، وأن أسماءهم لم تكن مُدرجة على نظام القبول الموحد للجامعات الأهلية منذ البداية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الواقعة شملت مجموعتين من الطلاب أربعة طلاب تم إلغاء قيدهم بالجامعة بعد أعوام من الدراسة، لعدم تحقيقهم الحد الأدنى للالتحاق.

وتابع : أربعة طلاب آخرين في تخصصات مختلفة لم يستوفوا الحد الأدنى، وتم التنسيق لنقلهم إلى جامعات أخرى تتناسب مع مجاميعهم الحقيقية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أكد الدكتور طارق علي أن الجامعة اعتبرت ما حدث "خطأً إداريًا فرديًا"، وتم تحويل الموظف المسؤول للتحقيق.

وشدد على أن الجامعة حريصة على تصحيح الوضع بما يضمن تكافؤ الفرص وتطبيق اللوائح، مؤكدًا على أن الخطأ مشترك بين أكثر من طرف.

وأشار إلى عقد لقاءات مع أولياء الأمور لتوضيح الموقف، مؤكدًا أن الجامعة لن تتهاون في تطبيق اللوائح لتعزيز الانضباط والشفافية في منظومة القبول.