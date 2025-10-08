معهد ناصر يستقبل خبراء عالميين لإجراء جراحات صدر ورئة متقدمة للأطفال

أعلن معهد ناصر للبحوث والعلاج، بدء عمل العيادة التحضيرية استعدادًا لاستقبال فريق من الخبراء العالميين لإجراء جراحات الصدر والرئة المتقدمة للأطفال (Advanced Pediatric Thoracoscopy)، يومي 5 و6 نوفمبر 2025، داخل المعهد.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الأربعين للجمعية المصرية لجراحة الأطفال (EPSA 40th).

تهدف المبادرة إلى تقديم جراحات دقيقة ومتطورة بالمجان باستخدام أحدث تقنيات المناظير الجراحية، في خطوة تعكس الدور الرائد لمعهد ناصر في تقديم خدمات طبية تخصصية على أعلى مستوى للأطفال داخل مصر والمنطقة.

وتُجرى العمليات بالتعاون والإشراف المباشر من نخبة من أساتذة جراحة الأطفال الدوليين، أبرزهم: البروفيسور داريوس باتكوفسكي، رئيس قسم جراحة الأطفال والمسالك البولية بجامعة فروتسواف الطبية – بولندا، البروفيسور أرنود بونارد، رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى روبرت ديبريه الجامعي – باريس، فرنسا.

وتستهدف الزيارات الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية معقدة في الصدر والرئة، من بينها: تشوهات الرئة الخلقية (مثل الكيسات الرئوية CPAM / CCAM، والفص الزائد أو الانتفاخ الفصي)، التشوهات الشريانية الوريدية، تضيق أو انسداد القصبة الهوائية الخلقي، الناسور الرغامي المريئي (H-type Fistula)، الأورام الصدرية والمنصفية، وفتق الحجاب الحاجز الخلقي.

وأوضح المعهد أن العيادة التحضيرية بدأت استقبال الحالات تمهيدًا لاختيار الأنسب منها وفق تقييم اللجنة الطبية المتخصصة، على أن تُعقد مواعيد الكشف في السبت والثلاثاء (من 2 إلى 4 مساءً)، والأربعاء والخميس (من 9 إلى 11 صباحًا) بعيادة جراحة الأطفال في معهد ناصر.

ويأتي تنظيم هذه الجراحات ضمن جهود معهد ناصر لتعزيز نقل الخبرات الدولية إلى الكوادر المصرية، وتوسيع نطاق الجراحات الدقيقة للأطفال باستخدام المناظير المتقدمة، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في جراحات الأطفال التخصصية.