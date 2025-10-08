السيسي للمصريين: "مقلقتش يوم على مصر.. واللي جاي أفضل"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن الشعب المصري كان ولا يزال الرهان الحقيقي في مواجهة التحديات والظروف الصعبة، مضيفًا: أوجه إلى المصريين كل الشكر والتقدير.. والله الرهان كان دائمًا عليكم أنتم في كل الظروف الصعبة اللي بتمر بنا والتحديات، فكان كثير من الأشرار يعتقدون أنهم يستطيعون أن يؤذوا بلدنا، ولكن أنا صادق إن شاء الله.

جاء ذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة، اليوم الأربعاء، من أكاديمية الشرطة.

وأوضح الرئيس السيسي: أنا عمري ما قلقت أبدًا؛ مش علشان حاجة غير إن أنا عارف أنه شعب أصيل، شعب كريم، شعب حمول، وإن شاء الله وبفضله الجاي أفضل.

واختتم السيسي كلمته، قائلاً: أشكركم وأؤكد لكم مرةً ثانيةً "ماحدش يقدر يضر مصر طول ما أنتم على قلب رجل واحد".. شكرًا جزيلًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اقرأ أيضًا:

حار نهارًا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان بالدرجات)

أسرع وأسهل الطرق.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025

أغاني وطنية وحماسية لمواهب الأوبرا على المسرح المكشوف.. غدًا