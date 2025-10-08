إعلان

بالصور.. اختبارات جديدة للمرشحين للعمل في لبنان بقطاع المطاحن

كتب : أحمد السعداوي

11:18 ص 08/10/2025
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، استمرار الاختبارات للمتقدمين على فرص عمل أعلنتها الوزارة مؤخرًا؛ للعمل في لبنان في مجال المطاحن.

وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لفتح أسواق عمل للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن هذه الفرص الجديدة برواتب مجزية، وحوافز ومزايا اجتماعية وصحية.

