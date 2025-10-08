بالصور.. اختبارات جديدة للمرشحين للعمل في لبنان بقطاع المطاحن

حار نهارًا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان بالدرجات)

أمطار على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، استمرار الاختبارات للمتقدمين على فرص عمل أعلنتها الوزارة مؤخرًا؛ للعمل في لبنان في مجال المطاحن.

وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لفتح أسواق عمل للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن هذه الفرص الجديدة برواتب مجزية، وحوافز ومزايا اجتماعية وصحية.