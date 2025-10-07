خالد العناني: حملتي لـ اليونسكو استمرت 30 شهرًا بدعم مصري غير مسبوق

قال الدكتور خالد العناني، المرشح الفائز بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إن الحملة الانتخابية استمرت 30 شهرًا، منذ 5 أبريل 2023 وحتى اليوم.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية": "كانت حملة جادة بكل المقاييس، وزارة الخارجية أدارت الملف باحترافية عالية، ومن خلال وفد مصر الدائم في باريس، وبدعم 65 سفيرًا مصريًا في الخارج، والذين كانوا حريصين على هذا الملف بشدة تفوق حرصي الشخصي، وأتوجه لهم جميعًا بكل الشكر والتقدير".

وتابع: "اللجنة الوطنية التي شرفت بالعمل معها ضمت كافة مؤسسات الدولة، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كل جهة قدمت ما تستطيع، حتى شركة مصر للطيران وفّرت دعمًا لوجستيًا مهمًا في تنقلات الحملة".

وأكد أن نتيجة الانتخابات، والتي حصل فيها على 55 صوتًا من أصل 57، تعكس حالة من الرضا الجماعي عن ترشحه، قائلًا: "هذه النتيجة شرف كبير لي، وتعكس ثقة الدول الأعضاء في ترشيحي، وفي مصر كدولة رائدة في مجالات السلام والتعليم والثقافة".

واختتم العناني تصريحاته بالقول: "سنواصل العمل الجاد حتى موعد التصديق الرسمي في المؤتمر العام يوم 6 نوفمبر، والتعيين الرسمي في 15 نوفمبر 2025، وسنثبت للعالم أن المصريين، حين تتاح لهم الفرصة، يعملون بجِدية واحترافية، وأتمنى كل التوفيق لزميلي من الكونغو، الذي نافسني في هذه الانتخابات، في مستقبله القادم".