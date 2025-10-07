"انتصار جديد".. مصطفى الفقي يعلق على فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو

علق الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، على فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعد عملية التصويت التي جرت الإثنين في الدورة 222 للمجلس التنفيذي للمنظمة في باريس.

وقال الفقي في تصريحات خاصة لمصراوي أن فوز العناني بانتخابات اليونسكو في يوم ذكرى انتصارات أكتوبر الـ52 يعد انتصارا جديدا لذات اليوم حيث أنه استطاع أن يحصد عدد كبير من الأصوات مقارنة بمنافسيه وذلك لحنكته وثقافته الفكرية التي يتمتع بها دون عن أي أحد من منافسيه.

وأوضح الفقي أن العناني استطاع خلال السنوات الماضية أن يعد نفسه ثقافيا وفكريا للترشح للمنصب وذلك من خلال تكثيف دراسته العلمية وتوليع عدد من المسؤوليات التي تؤهله لرئاسة اليونسكو.

وأسفرت عملية التصويت بالمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، عن فوز الدكتور خالد العناني، بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، لحصوله على أغلبية الأصوات، إذ اكتسح «العناني» نظيره الكنغولي بحصوله على 55 صوتا مقابل صوتين للمرشح المنافس.

اقرأ أيضا:

أمطار ورذاذ واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

كيف يمنع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي؟ الوزير يجيب