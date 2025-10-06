المتحدة تهنيء خالد العناني لفوزه برئاسة اليونسكو

تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتهنئة لوزير السياحة والآثار السابق الدكتور خالد العناني، إثر انتخابه لمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الاثنين، أن هذا الفوز الذي يسعد قلوب المصريين والعرب يعد تتويجًا لمسيرة مشرفة وخبرات عريضة للدكتور العناني في مجالات الثقافة والسياحة والآثار والتعليم.

وأضافت أن انتخاب الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الأممي والدولي المرموق واختياره ليكون أول عربي يتقلد هذا المنصب الرفيع، هو نجاح يحسب لمصر والدبلوماسية المصرية التي لم تأل جهدًا لدعم مساعي الدكتور العناني للفوز بهذا المنصب.

وأعربت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تمنيها للدكتور العناني كل التوفيق في مهمته المقبلة، مؤكدا أنه على ثقة في قدرته على القيام بإصلاحات ومبادرات جوهرية لتعزيز وحماية وإدارة التراث الثقافي والمتاحف والمواقع والرموز الأثرية في أنحاء العالم.

