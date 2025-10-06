أشاد عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، بالفوز التاريخي الذي حققه الدكتور خالد العناني برئاسة منظمة اليونسكو، مثمّنًا الجهود المصرية المبذولة لإدارة هذا الملف الانتخابي باحترافية غير مسبوقة.

وأكد حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدكتور خالد العناني تتوافر فيه جميع المقومات اللازمة للمنصب، مشيداً بـ"ثقافته ونشاطه وكفاءته" و"صفاته الدبلوماسية المميزة".

وأشار حواس إلى أن الدولة المصرية وفرت كل الإمكانات لدعم المرشح، ما مكّنه من السفر إلى 65 دولة، مضيفاً أن الحملة الانتخابية أُديرت على "أعلى مستوى من الاحترافية"، مؤكداً أن "مصر لم تُدر أي ملف انتخابي بهذا المستوى من قبل"، كما وجه الشكر لشركة مصر للطيران على دعمها للحملة.

وعن علاقته الشخصية بالعناني، أوضح حواس أنه بمثابة "أخ صغير" له، وكان واثقاً من أن المرشح المنافس لن يحصل على أصوات تُذكر.

وذكر أن فوز العناني يمثل "أول فوز عربي بهذا المنصب"، متوقعاً أن يحقق نجاحاً كبيراً خلال السنوات الأربع المقبلة.

وفي سياق تعليقه على المشهد الدولي، أعرب الدكتور زاهي حواس عن سعادته بـ"انسحاب أمريكا" من المنظمة وتراجع "الدور الدولي لإسرائيل".

