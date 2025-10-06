أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، أن ذكرى نصر أكتوبر العظيم ستظل رمزًا لإرادة المصريين وقدرتهم على تحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة الخالدة تُجسد أسمى معاني الفداء والعزيمة والانتماء الوطني.

وقال وزير الثقافة: "في ذكرى نصر أكتوبر العظيم نستحضر ملحمة العزة والفداء التي سطرها أبناء مصر بدمائهم وإصرارهم على استرداد الكرامة وصناعة المجد، ونتطلع في هذه الأيام إلى نصر جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الوطن، بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، ليواصل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، ويُسهم في تعزيز دورها الثقافي والحضاري عالميًا".

وأكد وزير الثقافة أن الوزارة تدعم بكل قوة مرشح مصر الدكتور خالد العناني، تقديرًا لمسيرته المتميزة وجهوده البارزة في خدمة الثقافة والتراث على المستويين الوطني والدولي، معربًا عن ثقته في قدرته على تمثيل مصر والمنطقة العربية خير تمثيل في منظمة اليونسكو.

وثمَّن وزير الثقافة الرؤية التي يطرحها الدكتور خالد العناني، والتي ترفع شعار "اليونسكو من أجل الشعوب"، والتي تُجسد توجهًا يقوم على تعزيز العمل المشترك في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم كجسور للتواصل بين الشعوب، وتدعيم دور المنظمة العالمي في مواجهة التحديات الراهنة، والعمل بروح الشراكة والتعاون مع جميع الدول الأعضاء، لتكون اليونسكو بيتًا جامعًا للتنوع الثقافي والفكري، ورسالة سلام وتفاهم بين شعوب العالم.

وتجرى اليوم الانتخابات لاختيار المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، ويتنافس على المنصب كلٌّ من الدكتور خالد العناني، المرشح المصري والعربي والأفريقي، والكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو.

وتشهد أعمال الدورة (222) للمجلس التنفيذي لليونسكو اليوم تصويت المجلس لإصدار التوصية بالاسم المرشح لمنصب المدير العام، على أن تُستكمل الاجتماعات غدًا بمشاركة وفود الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

اقرأ أيضاً:

خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه

أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام بالظواهر الجوية

مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر