بعد مرض "HFMD".. إجراءات التعامل مع الأمراض المعدية بالمدارس

كتب- أحمد جمعة:



حدد دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، الشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية، وكذلك إجراءات التعامل مع الأمراض المعدية داخل المدارس.



جاء ذلك بعد المخاوف التي سادت بين أولياء الأمور عقب رصد إصابات محدودة بمرض "اليد والقدم والفم - HFMD" بين طلاب إحدى المدارس بالجيزة، خلال الأسبوع الماضي، وهو ما سارعت معه وزارة الصحة والسكان إلى طمأنة الأسر، مؤكدة أن المرض شائع بين الأطفال ولا يمثل خطورة تستدعي القلق أو غلق المدارس.



ووفق الدليل الذي أعده قطاع الطب الوقائي بالوزارة، فإن إجراءات التعامل مع المرض المعدي داخل المنشأة التعليمية يشمل: الاكتشاف المبكر، الإبلاغ الفوري، الإجراءات المتبعة عند الاشتباه في الحالة، والتثقيف الصحي ورفع الوعي.



وفيما يتعلق بالاكتشاف المبكر، أشار الدليل إلى توزيع تعريف الحالة على (وزارة التربية والتعليم - المعاهد الأزهرية - التأمين الصحي)، والمرور على طابور الصباح وقاعات الدراسة بالمنشآت التعليمية بشكل يومي بمعرفة الزائرة الصحية ومسئول من الطاقم الطبي، وملاحظة الطلبة بقاعات الدراسة بمعرفة المدرسين.



ولفت إلى تخصيص مسئول بكل منشأة تعليمية "الأخصائي الاجتماعي لمتابعة الطلاب"، ومتابعة نسب الغياب لمن غاب أكثر من يومين متواصلين للاستفسار عن أسباب الغياب، والمسئولين عن ذلك هم الأخصائي الاجتماعي ومدير المنشأة التعليمية.



واكتشاف الأطباء للحالات بعيادات المنشآت التعليمية وكذلك في الوحدات الصحية والمستشفيات.



يتم الإبلاغ يومياً من المنشأة التعليمية إلى الوحدة الصحية، ومن الوحدة الصحية إلى الإدارة الصحية، ومنها إلى مديرية الشئون الصحية، ثم إلى وزارة الصحة والسكان كما يتم الإبلاغ من المنشأة التعليمية

إلى إدارة الطلاب بالتأمين الصحي، ومنها إلى الإدارة التعليمية والمناطق والفروع أسبوعيا.



وحدد الدليل خط سير البيانات في حالة حدوث مرض مُعدٍ بالمنشآت التعليمية.



وتشمل الإجراءات المتبعة عند الاشتباه في الحالات:

* يتم تحويل الحالة إلى الطبيب المعالج (عيادة التأمين الصحي - الوحدة الصحية – المستشفى) لتشخيص الحالة وطلب الفحوصات السريرية اللازمة حسب تعريف الحالة للمرض المعدي.



* يتم إبلاغ الإدارة الصحية طبقاً لسريان البيانات المعمول به لحالات الأمراض المعدية لعمل التقصي وتحديد المخالطين ومتابعتهم.



* يقتصر قرار إجازة مرضية أو قرار عزل طبي على الطبيب المختص من الجهة المعنية حسب الحالة المرضية طبقاً لبروتوكولات وزارة الصحة والسكان.



كما وجه الدليل بضرورة تحضير المواد العلمية التوعوية الخاصة بالأمراض المعدية وتشمل نبذة عن المرض والتعريف به والعلامات المميزة للمرض وكذلك متى يتم الإبلاغ عن حالة عند الاشتباه وطرق الوقاية.