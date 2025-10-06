رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

تقدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وجميع منتسبي الجامعة في القاهرة والأقاليم بعاطر التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل وإلى الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة حلول الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة التي سطرها التاريخ بحروف من نور كانت -وما زالت وستظل- شاهدة على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية وعمائم الأزهر الذين حفظوا لمصر كرامتها وعزتها، مؤكدًا أن ذكرى نصر أكتوبر المجيدة تبعث في نفوس المصريين العزيمة والإصرار على مواصلة مسيرة البناء والتنمية والنهوض بالوطن في جميع المجالات.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن ملحمة النصر التي سطرها الجيش المصري العظيم و شعب مصر الأبي تؤكد القدرة على رد كيد المعتدين بفضل الإيمان الراسخ، والعقيدة الثابتة، والانتماء للوطن، داعيا الله تعالى أن يحفظ مصر قويةً عزيزةً أبيةً ووفق قادتها في كل مكان إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.