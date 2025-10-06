إعلان

استبعاد رؤساء لجان نوعية ونواب بارزين من انتخابات مجلس النواب- أسماء

كتب - محمد سامي

02:39 ص 06/10/2025

مجلس النواب- أرشيفية

كشفت مصادر برلمانية مطلعة، عن استبعاد عدد من النواب البارزين من الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، بينهم عدد من رؤساء اللجان النوعية، في إطار توجه يهدف إلى تجديد الدماء داخل المجلس وإفساح المجال لوجوه جديدة.

وبحسب المصادر، تضم القائمة الأولية للأسماء التي لن تتواجد في البرلمان الجديد كلاً من: النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، والنائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى جانب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة.

وأضافت المصادر، أن عدد رؤساء اللجان الخدمية الذين قد يتم استبعادهم من الترشحات قد يصل إلى 4، مشيرة إلى أن المشاورات داخل الأحزاب والقوى السياسية ما زالت مستمرة لحسم الأسماء النهائية.

مجلس النواب انتخابات مجلس النواب البرلمان انتخابات البرلمان 2026

