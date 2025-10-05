بمشاركة 45 دولة.. شاهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 (فيديو)

يستمر معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتي 11 أكتوبر الجاري، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، وسط حضور دولي واسع، إذ يشارك فيه أكثر من 1300 عارض وعلامة تجارية من 45 دولة.

ويشمل المعرض 28 قطاعًا متخصصًا، إلى جانب ما يزيد على 23 فعالية مصاحبة، ويتضمّن مناطق جديدة تُقدَّم لأول مرة؛ مثل منطقة الصقور المنغولية، ومتحف السلوقي، والجناح الصيني بمشاركة 50 شركة متخصصة، ومنطقة التراث العالمي المسجَّل في منظمة اليونسكو (حمى نجران)، وسفاري المعرض، وقرية صقار المستقبل، إضافة إلى متحف شلايل الرقمي، وسباق الملواح بجوائز تبلغ 600 ألف ريال.

ويضم المعرض عروضًا تفاعلية وتجارب متنوعة وثرية، تشمل فعالية الدعو الخاصة بالصقور، وعروض الفروسية التي تمزج بين الخيول والصقور، وتجارب سيارات الكارتينغ والدفع الرباعي في حلبات متخصصة، وركوب الهجن، ومزاد الهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، ومزادًا آخر للصقور، وميادين الرماية بالأسلحة النارية والهوائية والسهام، بالإضافة إلى جلسات حوارية وأكثر من 30 ورشة عمل حرفية وتدريبية في مجالات متنوعة.

