إعلان

بمشاركة 45 دولة.. شاهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 (فيديو)

كتب- محمد سامي:

11:42 م 05/10/2025

معرض الصقور والصيد السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستمر معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتي 11 أكتوبر الجاري، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، وسط حضور دولي واسع، إذ يشارك فيه أكثر من 1300 عارض وعلامة تجارية من 45 دولة.

ويشمل المعرض 28 قطاعًا متخصصًا، إلى جانب ما يزيد على 23 فعالية مصاحبة، ويتضمّن مناطق جديدة تُقدَّم لأول مرة؛ مثل منطقة الصقور المنغولية، ومتحف السلوقي، والجناح الصيني بمشاركة 50 شركة متخصصة، ومنطقة التراث العالمي المسجَّل في منظمة اليونسكو (حمى نجران)، وسفاري المعرض، وقرية صقار المستقبل، إضافة إلى متحف شلايل الرقمي، وسباق الملواح بجوائز تبلغ 600 ألف ريال.

ويضم المعرض عروضًا تفاعلية وتجارب متنوعة وثرية، تشمل فعالية الدعو الخاصة بالصقور، وعروض الفروسية التي تمزج بين الخيول والصقور، وتجارب سيارات الكارتينغ والدفع الرباعي في حلبات متخصصة، وركوب الهجن، ومزاد الهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، ومزادًا آخر للصقور، وميادين الرماية بالأسلحة النارية والهوائية والسهام، بالإضافة إلى جلسات حوارية وأكثر من 30 ورشة عمل حرفية وتدريبية في مجالات متنوعة.

اقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي: روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان المصريين جيلا بعد جيل

بينهم "الجلاد".. مدبولي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معرض الصقور والصيد السعودي السعودية الصقور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد من "الآثار" حول سرقة لوحة أثرية من منطقة سقارة
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل