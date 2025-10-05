مذكرة تفاهم لتطوير مهارات شباب الأطباء في مجال أمراض الكبد

كتب- أحمد جمعة:

وقع المؤتمر الموحد للجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية، مذكرة تفاهم مع الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد، أكبر مؤسسة بحثية وعلمية في العالم متخصصة بمجال علاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي، برعاية شركة إيفا فارما.



وأوضح الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية لدعم التعليم الطبي والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى أنها تستهدف محاور رئيسية تشمل البحث العلمي، والتعليم الطبي، والتدريب، بما يمنح شباب الأطباء فرصًا غير مسبوقة لحضور المؤتمرات العالمية بخصومات كبيرة، والحصول على أحدث الإرشادات الطبية، والمشاركة في مدارس وأكاديميات تدريبية محلية ودولية، بما يدعم قدراتهم ومهاراتهم.



وأكد الدكتور إمام واكد، أستاذ أمراض الكبد بالمعهد القومي للكبد، أن مذكرة التفاهم تتضمن رعاية الجمعية الأوروبية لمحور أمراض الكبد الدهني داخل المدرسة التدريبية التابعة للمؤتمر، بما يعزز من فرص نقل الخبرة والمعرفة إلى شباب الأطباء في مصر والمنطقة.



من جانبه، قال الدكتور أحمد كردي، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكلية طب القصر العيني وسكرتير عام المؤسسة الموحدة لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن البروتوكول يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تبادل الخبرات العلمية عبر المشاركة المتبادلة في المؤتمرات والجلسات العلمية، حيث سيشارك الجانب الأوروبي في مؤتمر القاهرة عام 2025، فيما سيشارك الأطباء المصريون في مؤتمر الجمعية الأوروبية في مايو 2026، وإتاحة فرص التعليم والتدريب للأطباء المصريين، من خلال خصومات تتجاوز 90%، فضلًا عن منح مجانية لبعض الأطباء لحضور المؤتمرات وورش العمل، بالإضافة إلى التعاون البحثي المشترك، عبر إتاحة الفرصة للباحثين المصريين للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ أبحاث مقارنة بين مصر والدول الأوروبية حول أمراض الكبد.



وأشار "كردي" إلى بدء تنفيذ برامج تدريبية مشتركة تشمل 30 طبيبًا مصريًا و7 أطباء من المملكة العربية السعودية كممثلين عن الشرق الأوسط، للتدريب على أحدث أساليب تشخيص وعلاج أمراض تدهور الكبد ومضاعفاته.



كما أوضحت الدكتورة ميساء عبدالله سعيد، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بجامعة الزقازيق، أن التعاون مع الجمعية الأوروبية يمنح الأطباء الشباب فرصة الاستفادة من خبرات الأساتذة الدوليين في التشخيص المبكر لأمراض الكبد الدهني وطرق الوقاية والعلاج، الذي أصبح من أبرز التحديات الصحية بعد القضاء على فيروس سي، مشيرة إلى أن الاتفاقية توفر تخفيضات تصل إلى %90 على رسوم عضوية الجمعية الأوروبية مع منح مجانية للأطباء الشباب وفرص لحضور المؤتمرات الخاصة ب EASL عام 2026 باشتراكات مخفضة.