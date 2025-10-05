أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن "يوم المعلم" يمثل مناسبة للاعتزاز بدور المعلمين في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن دعم المعلم هو المفتاح الحقيقي لأي تطوير في العملية التعليمية.

وقال الزناتي، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، إن المعلم هو حجر الأساس في بناء الأجيال، وصاحب الدور الأبرز في ترسيخ القيم الوطنية والتربوية، مشددًا على أن جودة التعليم تبدأ من الاستثمار الحقيقي في تدريب وتأهيل المعلم، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة له.

وأوضح نقيب المعلمين أن النقابة تعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية والمالية للمعلمين، وسنّ تشريعات تضمن كرامتهم وتحميهم من أي تعديات أثناء أداء رسالتهم، إلى جانب توفير برامج تدريب مهني مستدامة تواكب التطورات الحديثة.

وشدد الزناتي على أن النقابة لن تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوق المعلمين، وستظل الصوت الأمين لهم، داعيًا المجتمع إلى إعادة مكانة المعلم باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لبناء الحضارة، ومصدر القيم والمعرفة للأجيال القادمة

اقرأ أيضاً:

في حضور قرينة الرئيس.. احتفالية "فني وافتخر" تكرم صُنّاع المستقبل من طلاب التعليم الفني

موعد ورابط إعلان منح "علي مصيلحي" في 7 جامعات أهلية بكليات كالطب والهندسة



التعليم تحسم الجدل: التابلت عهدة حتى نهاية الثانوية.. ورد الجهاز بشهادة صلاحية شرط أساسي