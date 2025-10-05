الصحة تحدد ضوابط جديدة لاستيراد قرنيات العين من الخارج

كتب- أحمد جمعة:

نشرت الوقائع المصرية قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزارة الصحة والسكان رقم 274 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام وزير الصحة والسكان رقم 406 لسنة 2008 بضوابط استيراد القرنيات.



ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادة (1) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 406 لسنة 2008 بضوابط استيراد القرنيات بالنص الآتي:

مادة 1: يشترط للترخيص باستيراد قرنيات العيون، توافر الضوابط والاشتراطات الآتية:

1- أن يكون بنك العيون الذي يتم الاستيراد منه عضوا أو معتمدا لدى اتحادات بنوك العيون.

2- أن يكون استيراد القرنية من خلال:

أ- المستشفيات والمراكز الطبية التي يتوافر بها مقومات زرع القرنية.

ب- أحد الأطباء المتخصصين في مجال طب العيون والذي تسمح الصلاحيات الإكلينيكية له بإجراء عمليات زرع الفرنبات على أن يكون مقيد بجداول نقابة الأطباء بدرجة أخصائي على الأقل.

(ج) إحدى الشركات التي يكون من ضمن أغراضها استيراد القرنيات وفقا لما هو ثابت بالسجل التجاري لها.

وفي جميع الأحوال يشترط الحصول على موافقة تجدد كل عام من اللجنة فنية تشكل بقرار من الرئيس الأعلى للقطاع المختص بالطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان بعد التأكد من استيفاء المستندات التي تحددها اللجنة للتحقق من الاشتراطات المطلوبة.

3- أن يكون الاستيراد عن طريق أحد المطارات التالي ذكرها:

أ- مطار القاهرة.

ب- مطار الإسكندرية.

ج- مطار الأقصر الدولي.

على أن يكتفى بالفحص الظاهري داخل زجاجة الحفظ.

4- أن تكون القرنية مصحوبة بشهادة بيانات تتضمن جودة القرنية، وألا يقل عدد الخلايا المبطنة عن 2000 خلية لكل مم2 طبقا للتقرير، وأن يكون قطر المنطقة النقية بالرقعة لا يقل عن (مم) طبقا للتقرير، ولم يسبق إجراء أي جراحات بالقرنية.

ويجوز استيراد القرنية المجهزة مسبقا (Pre-cut cornea) مثل DSAEK DMEK على أن تكون القرنيات مصحوبة بشهادة بيانات تضمن جودة القرنية وعلى ألا يقل عدد الخلايا المبطنة عن 2500 خلية لكل مم2 طبقا للتقرير.

5- خلو القرنية من أمراض Hepatitis C Virus, Hepatitis B، Virus HIV Syphilis أو أى أمراض معدية تنتقل عن طريق زرعها.

6- أن يكون مصاحب لكل قرنية تقرير مفصل عن حالتها الفنية والمعملية معتمد من بنك العيون الصادر عن القرنية على أن يكون اسم البنك مكتوب بصورة مقروءة بالتقرير، كما يحسب مطابقة ذلك التقرير مع النسخة المرسلة عبر البريد الإلكتروني الرسمي والمعتمد للبنك المورد إلى البريد الإلكتروني المعتمد للحجر الصحى وفقا لما يأتي:

أ- الإدارة العامة للحجر( egyptian quarantine@mohp.gov.eg )1( الصحي).

ب- الحجر الصحي بالقاهرة quarantinecairo@mohp.gov.eg

ج- quarantinealex@mohp.gov.eg الحجر الصحى بالإسكندرية).

د- الحجر الصحى بالأقصر quaratinelux@mohp.gov.eg

7- أن تكون صلاحية القرنية أربعة عشر يوما من تاريخ الحفظ المدون على العبوة في حالة حفظها في مواد optisol أو أى محاليل أخرى تؤدى ذات الوظيفة ونقرها الإدارة المختصة بطب العيون بوزارة الصحة، وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل المدة المتبقية الصلاحية القرنية عند وصولها الحجر الصحى عن 48 ساعة، وذلك من خلال مطابقة التاريخ المدون على العبوة بالتاريخ المدون في تقرير القرنية، على أن يتم التأكد من تاريخ صلاحية محلول حفظ القرنية وفقا للتاريخ المدون بتقرير القرنية وكذا التاريخ الوارد بالبريد الإلكتروني الرسمي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز السماح بقبول أى مستندات أو رسائل بريد إلكتروني بعد وصول الشحنة إلى الأراضي المصرية، باستثناء تاريخ صلاحية مادة Optisol حيث يسمح باستكماله وليس تعديله عبر البريد الإلكتروني الرسمي أو المعتمد للبنك المورد للقرنية.

وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وبلغى كل حكم يخالف أحكامه.