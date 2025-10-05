

سَلّم محمد جبران، وزير العمل اليوم الأحد،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، 59 عقد عمل للشباب، الذين تقدموا على هذه الفرص التي أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرًا للعمل في مجالات الزراعة بالأردن، وذلك برواتب مجزية.



وأكد "جبران" على حرصه على تسليم هذه العقود بنفسه، للتأكيد على مصداقيتها ، موجهًا الشباب الذين تسلموا العقود إلى الإتقان في العمل والالتزام بقوانين وقرارات المملكة الأردنية الهاشمية،كونهم سفراء لبلادهم في الخارج، موضحًا أن الوزارة بابها مفتوح لهم في كل الأوقات لمواجهة أي تحديات قد تواجههم.



وأضاف وزير العمل أن الوزارة مستمرة في فتح أسواق عمل جديدة للكوادر المصرية بالخارج.

