كشفت مصادر مطلعة داخل حزب المؤتمر، أن الحزب سيشارك في انتخابات مجلس النواب 2026 بـ3 مرشحين فقط ضمن القائمة الوطنية، في تراجع ملحوظ عن تمثيله السابق الذي بلغ 7 مقاعد خلال الدورة البرلمانية الماضية.

وأوضحت المصادر، أن الأسماء التي تم اعتمادها حتى الآن للترشح على القائمة الوطنية هي: "الدكتور مجدي مرشد، ممثلًا عن قائمة شرق الدلتا، النائبة دعاء عريبي، عن قائمة القاهرة، والدلتا أحمد عصام، ممثلًا في قائمة الجيزة والصعيد".

يأتي تقليص عدد المقاعد المخصصة للحزب في إطار إعادة توزيع التمثيل الحزبي داخل القائمة الوطنية، مع التوجه نحو توسيع قاعدة المشاركة وضخ وجوه جديدة ضمن تركيبة البرلمان المقبل.

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لفتح باب الترشح الثلاثاء المقبل، لمدة 8 أيام، تمهيدًا لإجراء الانتخابات على مرحلتين، وفق الجدول الزمني المنتظر الإعلان عنه رسميًا خلال أيام.