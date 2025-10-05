عقدت أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، أمين الأمانة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء الامانه بمقر الحزب، لبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب المقبل، وذلك وفقا لتوجيهات ومتابعة الأمين العام لحزب مستقبل وطن.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه عدد كبير من أعضاء الحزب بالخارج عبر برنامج زووم، خطة الأمانة خلال الفترة المقبلة للتحرك فى انتخابات مجلس النواب، والاستعداد جيدا لذلك الاستحقاق الدستوري المهم، وذلك للعمل على توعية أبناء الجاليات بأهمية المشاركة الإيجابية، والتواصل المستمر مع أبناء الجاليات المصرية باعتبارهم خير سفراء للدولة المصرية.

ووجه أعضاء أمانة المصريين بالخارج، خلال الاجتماع الدعوة للنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، لزيارة أبناء مصر فى الخارج بناء على طلبهم، كما سلط الاجتماع الضوء علي عدد من المبادرات التي أطلقتها الأمانة، منها إطلاق مبادرات أولمبياد شباب المصريين بالخارج ومسابقة إبداع وعمل ملتقى لشباب مصر فى الداخل والخارج ومبادرة التدريب والتأهيل قبل السفر عنوان النجاح بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الخارجية والتعليم العالى والعمل.

من جانبه أكد النائب محمود حسين، أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، أن ملف المصريين بالخارج يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يوجه الحكومة دائما بضرورة تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، لافتا إلي أن الأمين العام لحزب النائب أحمد عبدالجواد يوجه دائما بأن تكون توجيهات القيادة السياسية، هي بوصلة عمل أمانة المصريين بالخارج بالحزب.

وأشار إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم عدة لقاءات مع السفراء المصريين بالخارج والقنصليات لأعضاء الأمانة، للعمل علي تذليل كافة المشكلات التي تواجه أبناء الجاليات، وكذلك توحيد الجهود للوقوف خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية، مؤكدا أن الاجتماع ناقش أيضا الاستعدادات لمؤتمر أعضاء الحزب من المستثمرين المصريين فى الخارج المقرر عقده فى شهر يناير القادم وعمل الترتيبات اللازمة لذلك.

