مصادر: أربعة من رؤساء لجان البرلمان لن يترشحوا لانتخابات النواب 2026

كشفت مصادر خاصة أن أربعة من رؤساء اللجان داخل مجلس النواب الحالي لن يخوضوا الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء على نظام القوائم أو الفردي.

وأوضحت المصادر أن استبعادهم يأتي ضمن توجه حزب مستقبل وطن، لإعادة ضخ دماء جديدة داخل البرلمان، بعد أن استكمل هؤلاء النواب أدوارهم خلال السنوات العشر الماضية في الملفات التي أُوكلت إليهم.

ووفقًا للمصادر، شملت التغييرات شخصيات برلمانية معروفة، بينها أحد نواب رئيس الحزب، ورئيس لجنة نوعية بارزة بمجلس النواب، إضافة إلى أحد الوجوه الشبابية الذين كانوا يمثلون الحزب في عدد من الملفات السياسية المهمة.

وأكدت المصادر أن القرار جاء في إطار "تجديد الدماء" داخل القوائم الانتخابية، وضخ وجوه جديدة أكثر التصاقًا بالشارع، ضمن استراتيجية الحزب للاستعداد للاستحقاق النيابي المقبل.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2026 بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة 8 أيام متتالية.

