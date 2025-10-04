بمشاركة وزير السياحة.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية

شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في اجتماع مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية الذي عقد في مدينة الأقصر خلال زيارته للمحافظة. ورافق الوزير في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الوزارة، إلى جانب قيادات الغرفة ومن الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث تم بحث مستجدات قطاع الفنادق وتطوير الخدمات المقدمة للسائحين.

أشاد الوزير خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تبذلها الغرفة التجارية في خدمة القطاع الفندقي، وخاصة من خلال برامج التدريب ورفع مهارات العاملين في المنشآت الفندقية.

وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري يُعد ركيزة أساسية لدعم منظومة العمل السياحي وتحسين جودة الخدمات، بما يعكس الصورة المتميزة للمقصد السياحي المصري ويعزز من تنافسيته.

أوضح الوزير أن تحقيق طفرة حقيقية في قطاع السياحة يتطلب التركيز على محورين رئيسيين، أولهما زيادة الطاقة الاستيعابية للإقامة السياحية بأنواعها المختلفة، سواء في الفنادق الثابتة أو العائمة أو وحدات الإجازات (Holiday Homes). والمحور الثاني يتمثل في تعزيز الربط بين المقصد السياحي المصري والأسواق الخارجية المستهدفة، إلى جانب تحسين الربط الداخلي بين المدن السياحية داخل مصر لتسهيل حركة السائحين وتحسين تجربتهم.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية تطوير نمط الإقامة الجديد المعروف بوحدات شقق الإجازات، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة والنظافة والصحة المهنية في هذه الوحدات. وذلك لضمان تقديم تجربة إقامة مريحة وآمنة تعكس الوجه الحضاري للسياحة في مصر وتلبي تطلعات السائحين.

وأكد وزير السياحة والآثار على أهمية إعداد دراسات دقيقة لتقدير الطاقة الاستيعابية المطلوبة في كل وجهة سياحية، بما يتيح التخطيط السليم لبناء المنشآت الفندقية اللازمة وفقاً لاحتياجات كل منطقة وفرص نموها المستقبلية. كما دعا إلى إعداد مخطط عام للطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية يحدد أولويات التنمية السياحية ويعزز فرص الاستثمار.

وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص الاستثمار السياحي في منطقة القاهرة التاريخية، حيث تم بحث سبل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة هذه الفرص بما يضمن الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي الفريد للمنطقة.

وركز الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة كوجهة سياحية ثقافية تتماشى مع رؤية الدولة في تنمية التراث وحماية المقاصد السياحية التاريخية.

واستمع الوزير إلى الملاحظات والتحديات التي طرحها أعضاء مجلس إدارة الغرفة من مختلف المقاصد السياحية، وتم تبادل الرؤى والأفكار والمقترحات لمعالجة هذه التحديات.

وأكد على حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار الفندقي والسياحي في مصر، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

