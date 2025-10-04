أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة يمثل عصب الاقتصاد المصري وركيزة أساسية للأمن الغذائي واستقرار الوطن.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "on"، أن الاستثمار الحكومي في الأنشطة الزراعية خلال السنوات الـ10 الماضية كان كبيرًا ومؤثرًا بشكل مباشر على تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستقرار الغذائي.

وأشار فاروق إلى أن الموقع الجغرافي لمصر، إلى جانب القوى البشرية المتاحة، ساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الزراعة وتمكينه من مواجهة تحديات النمو السكاني وزيادة الطلب على الغذاء.

وأوضح فاروق أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام يتطلب التوسع في استصلاح الأراضي وتنفيذ مشروعات زراعية عملاقة تتماشى مع التطور السكاني والاقتصادي للدولة.

وشدد فاروق على أن القطاع الزراعي ليس مجرد مصدر للغذاء، بل هو جزء استراتيجي من منظومة التنمية الوطنية، ويعكس قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية وضمان استمرارية الإمدادات الغذائية للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دعم وتطوير البنية التحتية الزراعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

