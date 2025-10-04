مدبولي يعلق على قبول حماس لمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن قبول حركة حماس لمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل خطوة مشجعة نحو تحقيق السلام، مشددًا على أنها تعكس استجابة إيجابية لجهود إنهاء الصراع في غزة.

وقال مدبولي خلال كلمته بعد تفقد مصانع شركة النصر للكيمياويات الدوائية، أن المبادرة قد تفتح الباب لمفاوضات جادة، مضيفًا أن الهدف الأساسي هو وقف الحرب الظالمة على الشعب الفلسطيني.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر ترفض بشدة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو ضم أراضي غزة والضفة الغربية، قائلًا: "نسعى لحل يضمن بقاء أهل غزة في أرضهم مع إعادة إعمار القطاع."

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن المفاوضات تواجه تحديات كبيرة بسبب تفاصيل الخطة، مؤكدًا أن هذه البادرة تشكل أملًا لوقف إطلاق النار خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن مصر ستواصل دورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية تركز على إنهاء الصراع وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

