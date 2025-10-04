مقرر الصناعة بالحوار الوطني يحذر من تداعيات فرض رسوم البليت على السوق

أكد المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن فرض رسوم على استيراد البليت يشكل خطرًا كبيرًا على الصناعة الوطنية، مشددًا على أن هذا القرار أثار جدلًا واسعًا بين أصحاب المصانع والمستثمرين.

وقال ديمتري خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "مساء جديد" على قناة المحور، أن الرسوم جاءت دون دراسات كافية لتقييم تأثيرها، مضيفًا أن المصانع الصغيرة والمتوسطة تواجه أزمة حادة في تأمين المواد الخام.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف الإنتاج الناتج عن هذه الرسوم يهدد بإغلاق العديد من المصانع، قائلًا: "الضغوط الحالية تجعل من الصعب على المصانع المنافسة، مما قد يؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج."

وأشار ديمتري، إلى أن لجنة الصناعة قدمت آلاف المستندات للجهات القضائية لتوثيق حجم الأزمة، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع قد يكلف آلاف العمال وظائفهم إذا لم تتدخل الحكومة بحلول عاجلة.

وأضاف مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن الزيادة في أسعار الحديد ستنعكس مباشرة على المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع سيرفع تكلفة المعيشة ويزيد الأعباء على المواطن المصري.

وتابع المهندس بهاء ديمتري، أن الأزمة تهدد مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تعتمد على الحديد المحلي، قائلًا: "تجاهل هذه المشكلة قد يعيق التنمية الاقتصادية ويؤثر على استقرار السوق."

وأكد ديمتري أن الحلول ممكنة من خلال التنسيق بين الحكومة وأصحاب المصانع، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في الرسوم أو توفير مصادر بديلة للبليت بأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن الصناعة المصرية تمر بمرحلة حرجة تتطلب قرارات سريعة، مؤكدًا أن حماية المصانع المحلية ستعزز الاقتصاد وتحافظ على فرص العمل.

