سيد علي منتقدًا تعامل المحليات مع أزمة "طرح النهر": فين التحذير؟

انتقد الإعلامي سيد علي المحليات محملًا إياهم مسؤولية الأضرار التي لحقت ببعض القرى والأراضي في محافظات مصر جراء ارتفاع منسوب النيل.

وخلال برنامجه "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، قال سيد علي أن هناك مسؤولية تتحملها "وزارة الإدارة المحلية والمحليات وكل المحافظين" في أعقاب هذا الحدث.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في غياب التنبيه المسبق، متسائلًا: "سؤالي أين وزارة التنمية المحلية وأين المحافظات والمحليات من المسألة دي ولا احنا بنفتكر لما تحصل مشكلة؟"

وأكد مقدم "حضرة المواطن" أن وزارة الري حذرت من التصرفات الأحادية التي تقوم بها إثيوبيا في إدارة سد النيل الأزرق، ووصفت الوزارة تلك الممارسات بأنها ممارسات متهورة تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية والشفافية وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دولتي المصب.

وقال أن هذا الأمر أدى إلى غمر مساحات من الأراضي الزراعية وغرق عدد من القرى السودانية، نتيجة لإدارة غير مسؤولة ومخالفة للقانون الدولي.

