شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رئيس جهاز المخلفات يتابع سير العمل بالمدفن الصحي بالعبور

أجرى ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، زيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمدفن الصحي بمدينة العبور الخاص بمخلفات محافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بالمتابعة المستمرة لمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، حيث تفقد منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمدفن.

رئيس سلامة الغذاء يشارك في افتتاح جناح مصر بمعرض "أنوجا" بألمانيا

شارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في افتتاح الجناح المصري المشارك في معرض "أنوجا" الدولي بمدينة كولن الألمانية، أحد أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية والمشروبات، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2025 بمشاركة أكثر من سبعين دولة من مختلف أنحاء العالم.

مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم الحرف اليدوية وتمكين الحرفيين

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمة العربية للسياحة، التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك على هامش حضوره، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الدورة السابعة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2025".

حالة الطقس غدًا.. انخفاض الحرارة وشبورة وفرص أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدًا الأحد 5 أكتوبر 2025.

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم.

مدبولي يعلن إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية (2025–2030)

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات الدورة السابعة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2025"، الذي افتتحه اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية (2025–2030).

أمل جديد لمرضى القرح المزمنة.. تقنية مبتكرة لترقيع الجلد وتحقيق الشفاء الكامل

أعلن الدكتور مسعد سليمان، رئيس مؤتمر إيجي فاسك 2025 وأستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، استخدام تقنية جديدة لأول مرة في مصر لعلاج مرضى القرح المزمنة، باستخدام جهاز حديث يعتمد على ترقيع جزء صغير من الجلد بمساحة 1×1 سم، وهي تقنية أظهرت نتائج مبهرة، فيما تُجري وزارة الصحة حاليًا إجراءات اعتماد الجهاز رسميًا ضمن بروتوكولات العلاج.

توجيهات رئاسية بشأن توصيل الكهرباء للمشروعات الزراعية الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

رئيس الوزراء يفتتح الدورة السابعة لمعرض "تراثنا 2025"

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الدورة السابعة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2025"، الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

إعدام 13 أسدًا بحديقة حيوان الجيزة.. وزير الزراعة يكشف السبب والبديل

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل إعدام 13 أسدًا داخل حديقة الحيوان بالجيزة إثر إصابتهم بمرض معدٍ وخطير.

نصر أكتوبر.. وزير الدفاع: مصر لا تنكسر ولا تفرط في شبر من أرضها

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2025.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع العام والخاص

يبحث الموظفون في القطاعين العام والخاص، عن موعد تطبيق إجازة 6 أكتوبر وهل ستكون يوم الاثنين بعد غدٍ أم ستُرحل إلى نهاية الأسبوع.

الزراعة: الصادرات الزراعية تحقق 7.5 ملايين طن حتى الآن

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت حتى الآن نحو 7.5 ملايين طن، بزيادة قدرها 650 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

