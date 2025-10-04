مستقبل وطن يخطر مرشحيه على القائمة والفردي مساء اليوم - خاص



كشفت مصادر، أن حزب مستقبل وطن سيخطر مرشحيه على نظامي القائمة والفردي مساء اليوم، عقب انتهاء مؤتمر القائمة الوطنية الذي يستضيفه بمشاركة أحزاب التحالف الـ12، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم السبت، أن حزب مستقبل وطن جاء في المرتبة الأولى بين الأحزاب الحاصلة على المقاعد داخل القائمة الوطنية، والبالغ عددها 284 مقعدًا، موزعة على 4 قوائم تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.



وأكدت المصادر، أن هناك تنسيقًا بين أحزاب مستقبل وطن، وحماة وطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، بشأن المقاعد الفردية في معظم الدوائر على مستوى الجمهورية.



