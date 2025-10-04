موعد مناقشة ميزانيات شركات الكهرباء للعام المالي 2025-2026

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تحديد منتصف أكتوبر الجاري لبدء الجمعيات العمومية العادية للشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لمناقشة ميزانية العام المالي الجديد 2025-2026، ومناقشة ما تم تنفيذه وإنجازه من خطط ومشروعات مختلفة.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص إلى مصراوي، اليوم السبت، أنه جارٍ إعداد مواعيد انعقاد الجمعيات للشركات التي سيتم إقرارها من الشركة القابضة لكهرباء مصر، منوهًا بأن الجمعيات ستنطلق من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وأشار إلى أنه لم يحدد بعد موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر لمناقشة موازنة العام الحالي التي يحضرهما وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وأعضاء من وزارات أخرى.

