موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع العام والخاص

كتب- محمد عبدالناصر:

يبحث الموظفون في القطاعين العام والخاص، عن موعد تطبيق إجازة 6 أكتوبر وهل ستكون يوم الاثنين بعد غدٍ أم ستُرحل إلى نهاية الأسبوع.

وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يكون يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بدلًا من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وبالنسبة للقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 سيكون أيضًا يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

اقرأ أيضًا:

ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

لماذا أثارت أسعار الحج السياحي الجدل رغم نفي "الحكومة"؟.. القصة كاملة

صورة الشهداء والمحاربين القدماء تزين عربات مترو الأنفاق والقطار السريع

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025-2026