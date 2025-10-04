بدء أول اجتماعات لجنة دراسة اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

انطلقت، قبل قليل، أعمال أول اجتماع للجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب.

شهد الاجتماع حضور وزير العدل، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

وخلال الجلسة، أشاد المستشار أحمد سعد الدين، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مراجعة نصوص القوانين بدقة قبل إقرارها، معتبرًا أن ذلك يعكس رؤية رشيدة لتعزيز سيادة القانون في إطار الجمهورية الجديدة.

كما ثمن وكيل أول المجلس، الجهود الكبيرة التي بذلها وزير العدل ووزير الشئون النيابية والقانونية خلال مناقشات مشروع القانون، والتي امتدت على مدار أكثر من عامين.

