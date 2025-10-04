الزراعة: الصادرات الزراعية تحقق 7.5 ملايين طن حتى الآن

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت حتى الآن نحو 7.5 ملايين طن، بزيادة قدرها 650 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن هذه الأرقام جاءت وفقًا لتقرير رسمي من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول أحدث مؤشرات الصادرات الزراعية المصرية.

وبحسب التقرير، جاءت الموالح في صدارة الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة بأكثر من 1.3 مليون طن، ثم البصل الطازج بإجمالي تخطى 258 ألف طن، فيما حلت الفاصوليا (الطازجة والجافة) في المركز الرابع بأكثر من 245 ألف طن، وجاءت البطاطا في المركز الخامس بإجمالي تجاوز 212 ألف طن.

وأشار التقرير، إلى أن قائمة الصادرات شملت أيضًا محاصيل أخرى متميزة هذا الموسم، من بينها: العنب، المانجو، الطماطم الطازجة، الرمان، الثوم، الفراولة، والجوافة.

وأكد وزير الزراعة، أن هذا النمو يعكس القفزة النوعية التي يشهدها القطاع الزراعي المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مشددًا على التزام الدولة بتطوير الإنتاج الزراعي، وفتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الحاصلات المصرية، مع ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة.

وأضاف "فاروق"، أن مصر تصدر حاليًا أكثر من 405 منتجات زراعية إلى نحو 167 دولة، مشيرًا إلى نجاح الوزارة مؤخرًا في فتح أسواق جديدة، منها: السوق الجنوب أفريقي أمام الرمان، والسوق الفلبيني أمام البصل والثوم، والسوق المكسيكي أمام الكركديه بعد مفاوضات استمرت سنوات، إلى جانب السوق الفنزويلي الذي فتح أبوابه لجميع الموالح المصرية بما فيها الجريب فروت والليمون والماندرين.

وشدد الوزير، على أن هذه النجاحات ما كانت لتتحقق إلا بفضل تعاون المزارعين والمنتجين والمصدرين والجهات الرقابية وعلى رأسها الحجر الزراعي المصري والمعامل المرجعية التابعة للوزارة، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم لتعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات بما يخدم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.

