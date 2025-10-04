موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025-2026

تزداد التساؤلات بين المواطنين في مختلف المحافظات عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر، الذي يتم تطبيقه كل عام وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2023.

وينص القرار على أن التوقيت الصيفي يبدأ من الجمعة الأخيرة في أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر، مع تقديم الساعة القانونية 60 دقيقة عن التوقيت المعتاد.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 عند الساعة 12 صباحًا، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى العودة للتوقيت الصيفي في أبريل 2026.

خطوات تعديل الساعة على الهواتف الذكية

هواتف الأندرويد: الدخول إلى الإعدادات، اختيار "إعدادات إضافية" أو Additional Settings، ثم "الوقت والتاريخ" أو Date & Time، تفعيل التحديث التلقائي وإعادة تشغيل الهاتف، وأخيرًا الضغط على حفظ للتأكيد.

هواتف iPhone: فتح إعدادات الهاتف، اختيار "عام"، ثم "التاريخ والوقت"، والتبديل إلى التعيين تلقائيًا لتحديث الوقت تلقائيًا وفق التوقيت الشتوي.

