وزير الأوقاف ينعى نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، عصام عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وقال القارئ ياسر عبدالباسط عبدالصمد، في بيان له، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى فقيدنا الغالي، عصام عبدالباسط عبدالصمد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025".