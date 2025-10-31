موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل تشمل السبت والأحد؟

كتب- محمد أبو بكر:

يبحث عدد كبير من المواطنين والعاملين سواء في القطاع العام أو الخاص، عن موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير، وحقيقة امتدادها ليومين متتاليين.

وفي هذا الصدد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

ويأتي قرار الإجازة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حتى يتسنى للأجهزة والجهات المعنية بالدولة تنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ستقام لهذا الحدث العظيم بكل سلاسة وسهولة، ولا سيما أنه من المتوقع مشاركة عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول ومسئولي عدد من الدول، بالإضافة إلى كبار الشخصيات البارزة، وكذلك لإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فعاليات الاحتفالية التي يترقبها العالم أجمع.

وفي سياق متصل، أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد جبران أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي منه، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل أصدرت اليوم الكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2025 إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات، بشأن منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة، في إطار حرص الوزارة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع قطاعات الدولة، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية منها.

وشدد وزير العمل على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات بنشر أحكام الكتاب وتنفيذها، ووضعها موضع التطبيق في مواقع العمل والإنتاج، كل في نطاق اختصاصه.

مصدر يرد على مقترح منح الطلاب والموظفين إجازة الأحد بسبب المتحف الكبير

وفي سياق متصل، رد مصدر مطلع بوزارة العمل، على مقترح منح العاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2003 إجازة رسمية الأحد المقبل بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن قرار وزارة العمل تضمن منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية السبت المقبل فقط احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير.

كان إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أجاب على تساؤل هل إجازة افتتاح المتحف الكبير ستكون في نفس الموعد من كل عام؟.

وأوضح أن السبت المقبل هو الإجازة الرسمية الوحيدة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، ولم يصدر أي قرار بشأن تثبيت هذا اليوم كإجازة سنوية.

وأشار "عبد العاطي"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي": قرار وزارة العمل يقتصر على السبت المقبل فقط، تزامنًا مع حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

