خبير استراتيجي: سقوط الفاشر تهديد للأمن القومي المصري

أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أن خريطة التوتر المحيطة بمصر أصبحت معروفة المعالم، مشيرًا إلى أن سقوط مدينة الفاشر (آخر معاقل الجيش الوطني السوداني في دارفور) جاء بالتزامن مع نجاح قمة شرم الشيخ واقتراب نهاية الحرب في غزة.

وأضاف العكاري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن ليبيا والسودان تمثلان ضغطًا مستمرًا على الأمن القومي المصري، موضحًا أن مصر تواجه تحديات أمنية متعددة الاتجاهات، حيث تمتد حدودها مع ليبيا على مسافة 1100 كيلومتر، ومع السودان لأكثر من 1000 كيلومتر.

وتابع الخبير الاستراتيجي أن المناطق الصحراوية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة تشكل خطرًا جسيمًا بسبب احتمالية ظهور بؤر إرهابية يمكن أن تؤثر سلبًا على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن هذه التحديات تتطلب يقظة مستمرة.

وأشار العكاري إلى أن الأزمة السودانية تعتبر أكثر تعقيدًا من قضية غزة، لأنها تمثل نزاعًا داخليًا بين أطراف سودانية، لافتًا إلى وجود قوى إقليمية تسعى لإعادة رسم خريطة النفوذ والضغط على مصر من خلال الملف السوداني.

وأكد المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري على أن قوات الدعم السريع تسعى لإنشاء كيان موازٍ في السودان، مستخدمة أسلوب التجويع كأداة ضغط لفرض وقائع جديدة على الأرض، مما يشكل تهديدًا إضافيًا للاستقرار الإقليمي والأمن القومي المصري.

