نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون يتحدث عن جده: اكتشف 40 مومياء ملكية

أكد نوبي عبد الرسول، نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، أن عائلته بدأت الاكتشافات الأثرية منذ 1881.

وقال نوبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن جده محمد عبد الرسول عثر على خبيئة الدير البحري التي ضمت 40 مومياء ملكية، منها حتشبسوت ورمسيس الثاني مشيرا إلى أن فيلم "المومياء" لشادي عبد السلام وثّق هذا الحدث التاريخي، مشيرًا إلى علاقة العائلة الوثيقة بالبعثات الأجنبية في القرن الـ19 وبداية الـ20، بفضل خبرتها في جغرافيا وادي الملوك بالأقصر.

وتابع نوبي أن آل عبد الرسول ساعدوا الأثريين الأجانب الذين يفتقرون للمعرفة بالمنطقة والمقابر، مؤكدًا أن التعاون كان مبنيًا على الثقة والاحترام المتبادل، مما أدى لنتائج هائلة.

وأشار نوبي عبد الرسول، إلى أن العائلة كانت عنصرًا أساسيًا في نجاح التنقيب، معربًا عن فخره بمساهمة أسرته في تغيير فهم العالم للحضارة المصرية القديمة.

