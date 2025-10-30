ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الذي ينتظره عشاق الحضارة المصرية القديمة في العالم كله، والمقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر المقبل، وسط استعدادات غير مسبوقة.

وبالتزامن مع هذا الحدث الثقافي الأثري الفريد الذي ينتظره العالم، قامت شركة أوراسكوم بيراميدز خلال الأعوام الماضية بتطوير منطقة أهرامات الجيزة، بعد عقود من الفوضى التي كانت تضرب المنطقة، وحولتها إلى منطقة أثرية عالمية تجمع بين التاريخ والحداثة، خاصة أن الأهرامات تعد العجيبة الوحيدة الباقية في العالم.

وفي هذا الإطار ذكر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في بيان له اليوم، أن منطقة أهرامات الجيزة شهدت تحولًا جذريًا بعد تنفيذ خطة تطوير متكاملة لخدماتها بواسطة شركة "أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية"، في إطار رؤية الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وتقديم تجربة عالمية متميزة للزوار من مختلف أنحاء العالم.

شمل التطوير تحديث البوابات الرئيسة بأنظمة دخول إلكترونية حديثة، وتجميل الممرات والمناطق المحيطة، إلى جانب توفير أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة لضمان سهولة تنقل الزائرين داخل المنطقة، كما تم تنظيم نشاط الخيول والجمال وتحديد أسعارها، وتحديث الإضاءات الداخلية للأهرامات الثلاثة، مع إنشاء منطقة خدمات متكاملة تضم كافيهات ومقاعد ومظلات توفر للزائرين تجربة مريحة وآمنة، وتعكس الطابع الحضاري للمكان وتواكب الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

ويأتي المشروع ليسهم في تهيئة بيئة خدمية متطورة تليق بمكانة الأهرامات كأحد أهم المقاصد السياحية في العالم، لتظهر اليوم في ثوب جديد وعصري كأيقونة حضارية تتكامل مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وتجسد نجاح الدولة في تقديم تجربة سياحية متكاملة تليق بعظمة التاريخ المصري القديم.

وفيما يلي نستعرض ملامح مشروع تطوير الأهرامات..

بلغت تكلفة المشروع أكثر من مليار جنيه، بهدف تحسين تجربة الزائر، وإدارة الحشود والحدّ من الفوضى.

تم نقل نقطة الدخول إلى الطريق الصحراوي الفيوم بدلًا من المدخل التقليدي، لتخفيف الازدحام المروري والمركبات الخاصة المارة عبر المنطقة.

تم تطبيق نظام حافلات كهربائية لنقل الزوار داخل الساحة، وإبعاد الحافلات الكبيرة والمركبات الخاصة عن منطقة الأهرامات مباشرة.

مشروع الممشى السياحي/ الربط بين المتحف وساحة الأهرامات: مسار مخصص للمشاة ولحافلات كهربائية خفيفة، بطول يتراوح بين 1.27 كم و1.45 كم، عرض يصل إلى نحو 27.5 متر، ليخلق رابطًا متكاملًا بين المتحف والموقع الأثري.

كما أن هناك خطة تطوير لمنطقة "نزلة السمان" المجاورة لتصبح جزءًا من منظومة السياحة والخدمات بنهاية العقد.

