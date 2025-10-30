أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) لمدة 48 ساعة.

وبحسب بيان، يأتي هذا القرار نظرًا لتزامن الموعد الأصلي لانعقاد المؤتمر مع المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، والمقرر إجراؤها يومي 10 و11 نوفمبر 2025.

و يُعقد حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، وذلك بدعوات خاصة فقط.

فيما تُقام الجلسات العلمية وفعاليات المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2025.

كما يظل مكان الانعقاد والبرنامج الرئيسي للمؤتمر دون تغيير. وتُعرب اللجنة المنظمة عن تقديرها لتفهّم المشاركين والشركاء وتعاونهم، ونتطلع إلى استقبالكم في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25).

