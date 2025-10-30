حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 30-10-2025 على أغلب مناطق ومحافظات الجمهورية، طبقا لما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس 30 أكتوبر، خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإن طقس اليوم الخميس من المتوقع أن يكون حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:



- القاهرة 19 والعظمى 28 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27 درجة.

- بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 27 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27 درجة.

- العلمين الصغرى 18 والعظمى 26 درجة.

- مطروح الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 29 درجة.

- السويس الصغرى 18 والعظمى 28 درجة.

- العريش الصغرى 19 والعظمى 29 درجة.

- طابا الصغرى 19 والعظمى 29 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32 درجة.

- الغردقة الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.

- الفيوم الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

- المنيا الصغرى 17 والعظمى 30 درجة.



- أسيوط الصغرى 16 والعظمى 31 درجة.

- سوهاج الصغرى 17 والعظمى 33 درجة.

- قنا الصغرى 18 والعظمى 34 درجة.

- الأقصر الصغرى 19 والعظمى 34 درجة.

- أسوان الصغرى 21 والعظمى 35 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 20 والعظمى 33 درجة.